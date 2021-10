“Farà grandi cose”: il nuovo acquisto fa sognare il Milan

Adli sbarcherà al Milan in estate ma il suo arrivo potrebbe essere anticipato a gennaio. Di lui parla il vice allenatore del Bordeaux.

Yacine Adli è già del Milan. Il suo sbarco in città è previsto in estate tuttavia, in caso di cessione di Franck Kessie (non intende rinnovare il contratto), non è escluso che possa arrivare alla corte del tecnico Stefano Pioli già durante la sessione invernale del mercato. Intanto a presentarlo ai tifosi rossoneri che ancora non lo conoscono è stato oggi il vice allenatore del Bordeaux Antonio Manicone, attraverso un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’: “Fa cose straordinarie”.

Milan, il vice allenatore del Bordeaux parla di Adli

Il classe 2000, preso per 8 milioni, finora ha giocato 10 partite (le ultime 5 da titolare) servendo 2 assist ai compagni. “Ha tutte le qualità per emergere e per andare avanti ma dovrà lavorare, perché da solo il talento non basta. Se il Milan lo ha preso c’è un motivo ma ora Yacine ha bisogno di lavorare tranquillo e trovare una continuità di prestazioni. È un ragazzo molto serio, che ama il suo lavoro. Ed è un piacere allenarlo”.

Per Manicone, quindi, si tratta di un acquisto azzeccato quello del francese cresciuto nel Psg, capace di giocare sia nella posizione di trequartista centrale che in quella di mezz’ala mancina. “Ha grande personalità, ama farsi dare il pallone e per questo si abbassa piatto per riceverlo. Vuole sempre entrare nel vivo delle partite. Per noi è un elemento molto importante della squadra. In più è giovane e sensibile: un piacere parlargli e fornirgli consigli preziosi”.