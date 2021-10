Sky o Dazn? Dove vedere Torino-Genoa e Sampdoria-Spezia

Torna in campo la Serie A con gli anticipi della nona giornata di campionato: dove vedere Torino-Genoa e Sampdoria-Spezia

Dopo la tre giorni in chiaro-scuro dedicata alle coppe europee, torna subito in campo la Serie A con due anticipi della nona giornata di campionato. Un weekend intenso che si chiuderà con due big match: domenica alle 18.30 la capolista Napoli va sul campo della Roma, reduce dalla disfatta norvegese, mentre alle 20.45 toccherà all’attesissima Inter-Juventus. Prima però ci saranno altre otto gare da disputare: si parte oggi pomeriggio alle 18 con la sfida tra due nobili decadute del calcio italiano, Torino e Genoa. Appuntamento all’Olimpico per una partita tra due squadre che cercano di capire qual è la loro vera dimensione. I granata arrivano dalla doppia sconfitta contro Juventus e Napoli, i rossoblù dal pareggio contro il Sassuolo. Torino-Genoa sarà visibile in diretta su DAZN con fischio d’inizio alle 18.30.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino-Genoa e Sampdoria-Spezia: dove vederle in diretta tv, Sky o Dazn?

L’altra partita del venerdì di Serie A è quella tra le restanti due formazioni ligure di Serie A. Derby tra Sampdoria e Spezia con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Due formazioni che arrivano con morale opposto: i blucerchiati sono in difficoltà, reduci dalla sconfitta di Cagliari e dall’unico punto conquistato nelle ultime quattro partite.

Lo Spezia, invece, ha vinto in casa contro la Salernitana, aggiudicandosi il secondo scontro salvezza dopo quello di settembre in casa del Venezia. Sampdoria-Spezia sarà visibile sia su Sky che su DAZN con inizio, come detto, alle 20.45.

Probabili formazioni Torino-Genoa:

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Brekalo, Praet; Sanabria

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito, Cambiaso; Touré, Badelj; Sabelli, Rovella, Fares; Destro

Probabili formazioni Sampdoria-Spezia:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Verre; Quagliarella, Gabbiadini.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Gyasi, Verde, Antiste; Nzola.