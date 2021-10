“Non cambia niente”: Ancelotti sminuisce Messi e Ronaldo sul Clasico

Domani si giocherà il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato anche di Messi e CR7.

Domani sarà una grande giornata per gli amanti del calcio, considerando che si giocheranno: Barcellona-Real Madrid, Manchester United-Liverpool, Roma-Napoli, Inter-Juventus e Marsiglia-PSG. Quello di domani sarà il primo, dopo tanti anni, ‘Clasico’ senza Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Se il portoghese ha lasciato la Liga tre anni fa, l’addio di Messi fa ancora tanto rumore in casa catalana. Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani: “In queste partite non esiste un favorito. Non so chi tra le due squadre arrivi meglio a questa sfida”.

Ancelotti: “Bisogna focalizzarsi sulle due squadre e non sulle individualità”

L’ex allenatore di Milan e Napoli si è soffermato su Ronaldo e Messi: “E’ sempre una gara speciale. Ci sono le stesse sensazioni di quando c’erano Messi e Cristiano Ronaldo. Non bisogna concentrarsi sul singolo calciatore, ma sulle squadre perché Barcellona-Real Madrid sarà sempre la stessa anche dopo chi giocherà domani”.

Ancelotti ha concluso il suo intervento: “Preoccupato? Normale che ci sia un po’ di preoccupazione. La paura può essere considerata anche un’emozione positiva. Se non hai paura affronti il leone pensando che sia un gatto”. In classifica, entrambe le squadre devono recuperare una partita, il Barcellona ha due punti di distacco dal Real.