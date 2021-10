Bologna-Milan, allarme per il tecnico: infortunio in attacco

Continuano i problemi in infermeria per il Milan di Stefano Pioli. Si è infortunato verso la fine del primo tempo Samu Castillejo.

Il Milan di Stefano Pioli continua a vincere e convincere, ma allo stesso tempo continua ad avere problemi fisici e perde l’ennesima pedina di questo inizio di stagione. L’esterno offensivo Samu Castillejo si è fermato a pochi secondi dal termine del primo tempo ed ha accusato un guaio muscolare.

Il tecnico rossonero ha solo negli ultimi giorni recuperato psicologicamente il laterale spagnolo che ha però dovuto dire addio anzitempo a questo anticipo serale contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Milan, nuovo stop per Castillejo

Nel corso della sua esperienza rossonera Samu Castillejo è stato in diverse occasioni alle prese con importanti problemi fisici ed ancora una volta è stato costretto a fermarsi.

Arrivano anche note liete per Pioli che, nonostante le assenze, vede il match in cassaforte contro i rossoblù. In questa difficile trasferta il Milan è avanti 2 a 0 grazie alle reti di Leao e Davide Calabria ed è in superiorità numerica visto l’espulsione di Soumaoro.