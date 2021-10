Bologna-Milan, rosso ed inferiorità numerica: caos al Dall’Ara

Bologna-Milan, espulsione dopo venti minuti di gioco al Dall’Ara. Soumaoro atterra Krunic al limite dell’area: Mihajlovic in dieci per 70 minuti.

Bologna-Milan perde subito un protagonista. La squadra di Sinisa Mihajlovic, sotto 0-1 nel risultato dopo la rete di Rafael Leao dopo soli tredici minuti di gioco, è in inferiorità numerica. Al minuto 20 Soumaoro emiliano atterra Krunic che si era involato verso la porta difesa da Skorupski.

Bologna-Milan, espulso Soumaoro

Il difensore del Bologna ha atterrato, al minuto 20, Krunic. Il centrocampista del Milan si era involato verso la porta di Skorupski quando il calciatore rossoblù gli ha tagliato la strada. L’arbitro Valeri di Roma non esitato: cartellino rosso diretto per il fallo commesso al limite dell’area ed inferiorità numerica per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic.

Dopo un lungo consulto con il VAR la scelta del direttore di gara viene confermata. Bisognava capire se quella del Milan fosse effettivamente una chiara azione da gol. Dopo qualche secondo di suspance, il cartellino rosso viene confermato. Soumaro lascia il campo su indicazione di Valeri e costringe i suoi a giocare con un uomo in meno per ben settanta minuti di gioco allo stadio Renato Dall’Ara.