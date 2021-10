Tutto pronto per il fischio di inizio di Bologna-Milan: alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara inizia la gara della nona giornata.

Sta per iniziare Bologna-Milan, match della nona giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, i rossoneri di Stefano Pioli fanno visita alla squadra di Sinisa Mihajlovic. Seconda in classifica, la squadra lombarda cerca i tre punti per balzare momentaneamente in testa alla classifica generale in attesa del risultato della SSC Napoli di Luciano Spalletti, impegnata domani contro la Roma di José Mourinho. Il Bologna, invece, ha pareggiato per 1-1 contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato. Il match sarà visibile su Sky e DAZN. A dare il via alla partita sarà il signor Valeri di Roma; al VAR, invece, la coppia formata da Chiffi e Mondin.

Bologna-Milan, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.