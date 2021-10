Mourinho non ha freni: “Bisogna correggere la mer…”

Mourinho ha parlato in conferenza della sfida che ci sarà tra Roma e Napoli: inevitabilmente ha parlato anche della sconfitta di Conference.

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa della sfida che ci sarà domani, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico, tra Roma e Napoli. Inevitabilmente, però, il discorso è ricaduto anche su quanto avvenuto in Conference League contro il Bodo/Glimt. La pesante sconfitta, subita prendendo ben 6 gol dalla squadra norvegese, ha lasciato il segno in casa giallorossa. Il portoghese ha voluto allora dire la sua su alcune scelte prese in passato all’interno del club.

Le parole di Mourinho in conferenza: “Bisogna correggere la mer… fatta da altri”

Ci è quindi andato giù pesante José Mourinho oggi in conferenza stampa tenuta in vista di Roma-Napoli. Ecco le parole riferite da ‘Sportface’: “Parlerò in generale. La gente ride di quello che ha fatto la Roma, i Friedkin e Pinto devono correggere la me… fatta in passato. La proprietà ha speso tanti soldi per rimediare a cose fatte prime e la gente ride. Ride con le tasche piene di soldi“.

“Abbiamo speso – ha continuato il tecnico giallorosso – per cercare di pulire e creare condizioni per successo di un progetto che ha bisogno di tempo. Una bugia che io non ho un buon rapporto con società, è normale che vorrei più giocatori, ma ho grande rispetto per Pinto e i Friedkin. Ho accettato questo lavoro sapendo la situazione“.