Juventus, ancora una tegola in attacco: “Problema muscolare”

L’attaccante è out per Inter-Juventus: non c’è nella lista dei convocati, Kean non andrà a Milano a causa di un affaticamento muscolare.

Il nome di Moise Kean non compare nella lista dei convocati per Inter-Juventus. L’attaccante non partirà dunque alla volta di Milano e non prenderò parte al derby d’Italia. Per la gara che si giocherà a San Siro domani sera, 24 ottobre alle ore 20:45, Massimiliano Allegri recupera Paulo Dybala ma perde un’altra pedina nel proprio reparto offensivo.

Kean non ci sarà in Inter-Juventus: ecco il motivo

Moise Kean quindi non ci sarà con i bianconeri per San Siro e non prenderà parte alla sfida tra Inter e Juventus attesa per domani sera. Il suo nome non compare nella lista dei convocati stilata da Massimiliano Allegri. Il motivo sembrerebbe essere legato a un affaticamento muscolare.

Il tecnico bianconero, quindi, può sorridere solo a metà. Ritrova, infatti, Paulo Dybala per quella che si presenta come una delle sfide più complesse della stagione ma perde un altro tassello del proprio reparto offensivo. Nelle prossime ore seguiranno ulteriori accertamenti sulle condizioni di Kean e si comprenderanno meglio anche i tempi di recupero.