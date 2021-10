“Speriamo di morir…”: Spalletti, che dichiarazioni su Totti in conferenza

Domani ci sarà la gara tra Roma e Napoli. Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani.

Dopo la vittoria in Europa League contro il Legia Varsavia, il Napoli domani sera affronterà la Roma all’Olimpico. Gli azzurri vogliono difendere il primato, mentre la squadra di Mourinho vorrà sicuramente rifarsi dopo la scoppola presa contro il Bondo/Glimt in Conference League.

Domani per Luciano Spaletti non sarà una partita come le altre, visto i tanti anni trascorsi sulla panchina della Roma. Il tecnico toscano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani: “Domani è uno scontro diretto. Il discorso Champions sarà aperto fino alla fine e nessuna delle pretendenti mollerà”.

Spalletti su Totti: “Ho amato sia lui che la Roma”

L’ex allenatore dell’Inter si è poi soffermato anche su Totti e sulla famosa serie televisiva: “Per lui ho fatto cose che pensavo che non avrei fatto per nessuno. Ho amato sia la Roma che Totti, rifarei tutto quello che ho fatto. Con il pallone tra i piedi lui è il più forte che ho allenato e tra i migliori di questa era. Non spoilero la serie che farò io su Totti: speriamo de morì tutti dopo”.

Spalletti ha poi continuato: “Ritorno all’Olimpico? Roma-Napoli è la mia partita, ma non sarà mai un match contro un nemico. E’ una gara importantissima e la proveremo a vincere. Eventuali fischi dei tifosi deli giallorossi? Non li merito. Se ci dovessero essere, mi consolerò dal ricordo degli applausi delle partite vinte con un calcio stupendo”.

Il tecnico toscano ha poi concluso il suo intervento: “Sconfitta della Roma in Conference League? Non avrei voluto questa sconfitta. Cercheremo di far la partita, altrimenti andremo in difficoltà. Domani dovremo essere ‘rimbalzanti’ e reattivi. La squadra giallorossa attacca in vari modi e noi dovremo essere bravi”.