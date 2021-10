Il Sassuolo perde il suo numero 10: tegola per Dionisi

È da poco finito il primo tempo tra Sassuolo e Venezia: Dionisi è stato costretto a sostituire il suo numero 10 per infortunio.

Il numero 10 del Sassuolo, Filip Djuricic, ha giocato in questo pomeriggio di Serie A, contro il Venezia, appena 28 minuti. Durante il corso del primo tempo della gara, infatti, il giocatore è stato costretto a chiedere il cambio al suo allenatore Alessio Dionisi. Al suo posto ha fatto il suo ingresso in campo Hamed Traorè. Non ce l’ha quindi fatta il trequartista a continuare.

Dionisi costretto a sostituire Djuricic: ecco le condizioni del trequartista del Sassuolo

Il trequartista del Sassuolo, Filip Djuricic, è stato quindi costretto a lasciare il campo al 28′. Sembrerebbe esserci stato un problema muscolare per lui: ha visibilmente sentito tirare la gamba e, dopo essersi immediatamente fermato, ha chiesto il cambio alla panchina.

L’infortunio sembra aver colpito il giocatore al flessore della gamba destra. È stato immediatamente assistito dallo staff medico del Sassuolo e sarà certamente sottoposto a ulteriori accertamenti nel corso delle prossime ore.