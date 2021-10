Ranieri ha rifilato una goleada a Benitez: risultato netto in trasferta

Il Watford di Ranieri stravince in casa dell’Everton guidato da Benitez: 5 gol e buona la seconda per il tecnico italiano.

Dopo la sconfitta subita contro il Liverpool, il Watford di Claudio Ranieri non si è lasciato abbattere ed è tornato subito sulla retta via. Una sfida di Premier League non semplice quella giocata oggi dal Watford, in casa dell’Everton. Un inizio di gara in salita dal momento che la squadra guidata da Benitez è andata in vantaggio praticamente subito, segnando al 3′.

Ranieri però ha saputo dare la giusta grinta ai suoi, che hanno alla fine segnato ben 5 gol, regalando ai propri tifosi un vero e proprio calcio spettacolo. C’è chi si spinge oltre e dice che la ‘magia’ del tecnico italiano è tornata a farsi vedere. La Premier League, infatti, ma anche l’intero mondo del calcio con tutti i suoi appassionati, non dimenticherà mai l’impresa che l’allenatore è riuscito a compiere con il Leicester nella stagione 2015/16.

Incredibile vittoria del Watford in casa dell’Everton: Ranieri festeggia la goleada dei suoi

Ai gol dell’Everton segnati da Tom Davies al 3′ e da Richarlison al 63′, hanno risposto con ben cinque gol i giocatori di Ranieri. Joshua King ha realizzato un splendida tripletta: al 13′ ha risposto al vantaggio dei padroni di casa ma ha poi voluto mettere la propria firma sulla gara segnando anche all’80’ e all’87’. Al 78′, invece, aveva riportato tutto in momentanea parità Juraj Kuchka. Da questo momento in poi, infatti, il percorso è stato in discesa per il Watford.

Per chiudere definitivamente il match c’è stato il gol, segnato al 91′, da Emmanuel Dennis. Vero e proprio calcio spettacolo, specialmente per le giocate dell’ultima parte di gara, quello mostrato oggi da due squadre che hanno messo a confronto Claudio Ranieri, da un lato, e Rafael Benitez, dall’altro.