PSG, lo sfogo del campione italiano: “Ci viene chiesto di …”

Verratti commenta le ultime dichiarazioni del compagno al PSG Neymar, pronto a ritirarsi dalla nazionale al termine del prossimo mondiale.

Un viaggio a 360 gradi nel suo mondo, durante il quale non mancano momenti di profonda riflessione su quanto il lavoro influisca sulla propria vita quotidiana. Marco Verratti si è raccontato ai microfoni di ‘Prime Video’ e nel primo estratto dell’intervista, che andrà in onda domenica, lo si vede commentare la decisione presa da Neymar di ritirarsi dalla nazionale brasiliana al termine del prossimo Mondiale in programma nel 2022 in Qatar.

PSG, Verratti commenta le parole di Neymar

“Neymar è un ragazzo sempre solare e col sorriso. Umile e generoso. Capisco perfettamente il pensiero di Neymar a proposito della pressione. E posso dire – ha detto il campione d’Europa – che io non soffro un decimo di quello che vive lui. Ci viene chiesto di comportarci come persone normali, ma quando ci comportiamo come tali siamo incolpati per questo”.

Il centrocampista del Paris Saint Germain è quindi andato avanti, facendo capire che la professione scelta comporta anche sacrifici dolorosi. “Ci viene detto che non possiamo agire così perché siamo calciatori. È sempre così con i calciatori. Dall’esterno tutti pensano che guadagniamo molti soldi per giocare a calcio. Ma alla fine – conclude Verratti – è anche un lavoro, non è solo un gioco”.