Calvarese, la confessione che tutti attendevano: “Con Cuadrado…”

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, è ritornato a parlare della gara dell’anno scorso tra la Juventus e l’Inter.

Inter-Juventus è stata sempre contraddistinta da tante polemiche arbitrali: dal famoso scontro tra Ronaldo ed Iuliano nel 1998 alla mancata espulsione per doppia ammonizione di Pjanic, con le relative scuse di Orsato qualche anno dopo, nel 2018. Anche nell’ultima sfida tra le due squadre ci furono tante polemiche.

L’episodio che fece più discutere fu il rigore, risultato poi decisivo, concesso alla Juventus per un presunto fallo di Perisic su Cuadrado. Quella gara fu diretta da Calvarese che ha lasciato alcune dichiarazioni a ‘Il Centro’: “E’ stato un match difficilissimo, è stato il più complicato della mia carriera”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calvarese: “Cuadrado è un giocatore difficile da arbitrare. Sono rammaricato per Juve-Inter dell’anno scorso”

L’ex arbitro ha poi continuato il suo intervento: “Sono rammaricato, avrei potuto gestire meglio quella gara. Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare. Orsato in Juventus-Roma ha sbagliato? Dare precipitosamente un rigore che c’è, non è un errore grave. Orsato non era sereno”.

LEGGI ANCHE >>> “Mi hanno obbligato ad andare alla Juve”: l’ex Inter sbotta

Calvarese manda un messaggio all‘AIA: “Dovrebbe pensare più a tutelare gli arbitri che alle dinamiche elettorali. Orsato ha sbagliato a parlare durante l’intervallo, ma chi è in alto dovrebbe parlare e spiegare. Questo darebbe una grossa mano agli arbitri che scenderebbero più sereni in campo. Questo compito spetta al vertire e non al designatore”.