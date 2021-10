“Mi hanno obbligato ad andare alla Juve”: l’ex Inter sbotta

Lucio, ex giocatore sia dell’Inter che della Juventus, alla Gazzettta dello Sport ha parlato della sua esperienza italiana.

Questa sera ci sarà Inter-Juventus e tutti sappiamo quanta rivalità ci sia tra le due tifoserie. Entrambe le squadre non possono permettersi di perdere, visto i punti di svantaggio che hanno sia dal Milan che dal Napoli. I nerazzurri hanno solo tre punti di vantaggio sulla squadra di Allegri.

Tra i protagonisti di alcuni Inter- Juventus degli anni scorsi c’è sicuramente Lucio. Il brasiliano, ex giocatore di entrambe le squadre, è stato intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’: “Inter? Si sta rifondando, serve un po’ di tempo quando cambi sia allenatore che molti giocatori importanti”.

Lucio: “Non volevo andare alla Juventus. L’Inter resta la mia squadra italiana”

Lucio ha poi proseguito: “La squadra nerazzurra ha comunque dimostrato di poter vincere lo Scudetto. Juventus? Fui obbligato ad andarci. L’Inter si stava ricostruendo, altrimenti non avrei mai lasciato Milano. A Torino c’erano i tre difensori dell’Italia e non ho trovato molto spazio. Non ho bei ricordi, anche per questo motivo l’Inter è il mio club italiano”.

L’ex calciatore ha poi terminato il suo intervento: “Alla Juventus comunque mi sono fatto degli amici come Buffon, Pirlo e Pogba. La squadra di Allegri può vincere a Milano? Ha grandi giocatori, ma l’Inter gioca in casa. Questa partita resta il Clasico italiano ed è una sfida affascinante”.