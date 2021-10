Donnarumma, la brutta notizia ora è ufficiale: nuovo ‘affronto’ nel big match

Nuovo affronto per Gigio Donnarumma nel super-match contro il Marsiglia: la scelta di Pochettino che fa discutere

Da quando è arrivato a Parigi, non si fa altro che discutere del suo dualismo con Keylor Navas. Se contro il Manchester City era stato protagonista, adesso Gigio Donnarumma sembra scalato nuovamente indietro nelle gerarchie di Mauricio Pochettino.

Anche nell’ultimo incrocio di Champions League, l’ex Milan si era accomodato in panchina, ma si preannunciava comunque pronto a compiere la propria ‘alternanza’ con il costaricano e tornare tra i pali del PSG in questo weekend di campionato.

E invece, la scelta di questa sera dell’ex tecnico del Tottenham torna a far discutere, soprattutto considerando la posta in palio contro l’Olympique Marsiglia, nel grande classico del calcio francese.

Pochettino conferma Navas tra i pali, ancora panchina per Donnarumma

Contro l’OM, dunque, Pochettino non ha avuto dubbi: nel suo 4-2-3-1, ci sarà Keylor Navas tra i pali del Paris Saint-Germain. Solo panchina per Gigio Donnarumma, che torna a ‘scaldare la poltrona’ dopo averlo già fatto anche contro il RB Lipsia, nell’ultimo turno di Champions League. A completare l’undici parigino, il tecnico sudamericano ha confermato tutti i big del proprio organico (a partire dal trio Neymar-Messi-Mbappé), salvo un necessario turnover per alcuni tasselli dello scacchiere francese.