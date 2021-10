Napoli, prima frenata in campionato: l’Olimpico applaude la Roma

Termina 0-0 la gara tra Roma e Napoli: gara equilibrata allo Stadio Olimpico, con guizzi importanti da un lato e dall’altro.

L’arbitro Massa ha da pochissimo annunciato la fine della gara tra Roma e Napoli, con il triplice fischio finale allo Stadio Olimpico. Una gara tutto sommato equilibrata, con i giocatori di Mourinho e quelli di Spalletti che hanno cercato a più non posso e pericolosamente di realizzare il gol decisivo nella porta degli avversari.

Specialmente nel corso del secondo tempo, prima il Napoli attua un pressing forsennato verso la porta di Rui Patricio, con la forza fisica di Osimhen. Poi, con il trascorrere dei minuti, la Roma prova a ribaltare la situazione, cercando di sfruttare quanto più possibile i guizzi di Pellegrini e Abraham.

Un pareggio che arresta la corsa del Napoli ma che infonde fiducia nella Roma

Non si è andati oltre il pareggio tra Roma e Napoli. Una gara si equilibrata, ma che ha rivelato un ‘nervosismo’ proprio di quelle squadre che puntano a vincere la gara affrontata a qualsiasi costo. Un incontenibile Mourinho non ha trattenuto la propria veemenza e, così, inevitabilmente all’81’ ha ricevuto un secondo cartellino giallo ed è stato espulso.

I giocatori più propositivi sono stati sicuramente Osimhen, Koulibaly e Anguissa, per il Napoli, e Abraham, Pellegrini e Cristante per la Roma. Un punto ciascuno, quindi, ottenuto dai giallorossi e dai partenopei in una partita di cartello non semplice né per Spalletti né per Mourinho.