Inter-Juventus, guaio per Allegri: subito tegola in attacco

Brutte notizie per Allegri e la sua Juventus: dopo solo 15′ di gioco, i bianconeri perdono un big in attacco nella super-sfida all’Inter

Derby d’Italia subito in salita, per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono già sotto contro l’Inter padrone di casa, con la rete di Edin Dzeko che ha sbloccato la partita sugli sviluppi di un siluro di Hakan Calhanoglu. Una rete che, però, è arrivata mentre la Vecchia Signora era momentaneamente in inferiorità numerica, per l’infortunio di Federico Bernardeschi.

L’ex attaccante della Fiorentina è stato costretto ad abbandonare il match di San Siro, dopo solo quindici minuti di gioco. Una brutta tegola per Allegri, stizzito per aver subìto il vantaggio dei nerazzurri in 10 contro 11: lo stesso Bernardeschi aveva chiesto di non essere sostituito per provare a rientrare in campo (difatti, invano), costringendo il tecnico livornese a temporeggiare con la sostituzione (al suo posto, poi, Bentancur).

Bernardeschi out dopo 15′: che beffa per Allegri!

A far discutere, comunque, sarà la dinamica dell’infortunio rimediato da Federico Bernardeschi. Lanciato in proiezione offensiva, il bianconero è andato a contrasto con Matteo Darmian (in maniera del tutto legale), accusando subito un dolore al braccio e alla spalla destra dopo la caduta.

Una vera beffa per la Juventus, visto che l’arbitro aveva sbandierato il fuorigioco dello stesso Bernardeschi: un fischio che aveva sancito l’inutilità dell’azione ‘galeotta’ e che è arrivato ad infortunio già avvenuto.