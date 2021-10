Che doccia fredda per Inzaghi: il big sta male, comunicato ufficiale

Grande assente a San Siro per Inter-Juventus. Si tratta di Arturo Vidal, che ha dovuto rinunciare alla partita per problemi di salute.

La domenica della nona giornata del campionato di Serie A si chiuderà con il big match tra Inter e Juventus. Una sfida che rappresenta un ‘classico’ del campionato italiano e anche una grande rivalità, tra due squadre che storicamente lottano per il vertice della classifica facendo a spallate. In particolare modo, i nerazzurri rappresentano il gruppo che ha spodestato la Juventus, affermandosi campioni d’Italia nell’ultima edizione della Serie A.

Inter-Juventus, Vidal dà forfait: l’annuncio

📄 | COMUNICATO@kingarturo23 non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera contro la Juventus a causa di una leggera sindrome influenzale che si è manifestata nella mattinata di oggi#InterJuventus — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 24, 2021

A pochi minuti dal fischio d’inizio una notizia non troppo positiva per il tecnico Simone Inzaghi. Mancherà la partita un grande ex, ovvero Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, infatti, ha accusato dei sintomi influenzali in mattinata e il suo stato di forma non è ottimale, per cui non potrà prendere parte alla grande sfida contro i suoi ex compagni.

Nel frattempo è già tutto pronto a San Siro, dopo il pareggio a reti bianche tra Roma e Napoli, che ha frenato leggermente il cammino del Napoli dopo otto vittorie consecutive su otto. Al momento gli azzurri sono in testa alla classifica a pari punti con il Milan. Dopo quattro trionfi consecutivi, i ragazzi di Allegri cercano i tre punti per arrivare a 17 insieme all’Inter, che a sua volta invece vuole avvicinarsi sempre di più alle prime due della classe. Match imperdibile.