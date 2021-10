Milan, l’infortunio preoccupa: esami clinici già programmati

L’infortunio di Castillejo preoccupa non poco il Milan. Già programmati esami strumentali per comprendere la gravità del guaio fisico.

Il Milan di Stefano Pioli vince non senza fatica. Contro un Bologna in doppia inferiorità numerica, i rossoneri si complicano la vita. A rendere le cose più difficili, però, sul finale di primo tempo, anche l’infortunio di Samu Castillejo. Il calciatore rossonero è rimasto negli spogliatoi alla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco, lasciando spazio in campo ad un compagno di squadra. Si è toccato la coscia e Pioli ha subito compreso la gravità della situazione, chiamando Alexis Saelemaekers. Nelle ore successive al match del Dall’Ara, lo spagnolo è stato raggiunto dallo staff medico che si è subito sincerato dell’entità dell’infortunio.

Milan, infortunio Castillejo: le ultime

Come riferisce ‘MilanLive.it’, sembrerebbe essere il flessore il muscolo interessato dal guaio fisico. Uscendo dal terreno di gioco, infatti, Castillejo si è toccato proprio in quella zona della gamba. Un muscolo delicato che merita particolare attenzione.

Già fissati i primi esami clinici per accertarsi dell’effettiva gravità del fastidio muscolare. Lo staff medico stabilirà, a partire da domani, una rigida tabella di marcia da seguire, come da protocollo. Dubbi, ovviamente, circa i tempi di recupero. Bisognerà prima capire con certezza di cosa si tratta.