“È il nuovo Jorginho”: Roma, risposta alle gravi dichiarazioni di Mourinho

L’ex direttore sportivo della Roma Petrachi ha difeso Villar dalle critiche di Mourinho esaltandone le qualità in un centrocampo a tre

Le parole di José Mourinho al termine della gara di giovedì contro il Bodo Glimt sono ancora al centro del dibattito del tifo giallorosso. Il tecnico lusitano ha bocciato senza mezzi termini una parte della sua rosa, l’intera unità B della sua Roma. Nel merito della vicenda è entrato questa mattina ‘TuttoSport’ che ha intervistato l’ex direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi. Il diesse ex Torino è stato colui il quale ha portato in riva al Tevere il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar, tra i calciatori terminati maggiormente nell’occhio del ciclo e che con Mou in panchina sta trovando pochissimo spazio.

Roma, Petrachi difende Villar e va contro Mourinho: “In un centrocampo a tre è fortissimo, è il nuovo Jorginho”

Gianluca Petrachi è stato incalzato sulla sconfittaper 6-1 subita dai capitolini in Norvegia. “Il turnover è una necessità in una squadra con le ambizioni della Roma, non trovo corretto però qualificare i calciatori come di primo e secondo livello. Ci sono diversi giovani interessanti, Calafiori, Darboe e Villar. Lo spagnolo è il nuovo Jorginho. In un centrocampo a tre esprime appieno le sue qualità, è fortissimo. Non si può essere così categorici sul valore di un giocatore”.

Il direttore sportivo ha parlato anche del suo bilancio in giallorosso: “Durante la mia permenenza alla Roma ritengo che i primi sei mesi siano stati molto positivi tuttavia ho visto Pallotta soltanto in tre circostanze. Non parla l’italiano e io non mi esprimo in maniera perfetta in inglese. Il nostro dialogo quindi ha avuto delle interferenze che hanno creato disagi sulla nostra comunicazione. Vivendo lontano, poteva sentire una sola campana. Il club aveva buchi enormi di bilancio. Ho provato ad apportare dei cambiamenti, facendo un mercato importante in uscita. Sono andati via 15 calciatori. Alla piazza sono rimasto enormemente legato, ti coinvolge e ti trascina. Sono amareggiato per non essere riuscito a dimostrare il mio valore”.

Il direttore sportivo leccese è rimasto in carica alla Roma per un anno. Durante il suo passaggio in giallorosso ha acquistato Spinazzola, Pau Lopez, Diawara, Mkhitaryan, Cetin, Mancini, Kalinic, Carles Perez, Zappacosta, Ibañez e Veretout. Oltre a loro anche Gonzalo Villar che è stato prelevato dall’Elche per 4 milioni di euro.