Alle 12.30 spazio al primo anticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo l’Atalanta di Gasperini e l’Udinese di Gotti.

Ci sono punti in palio che possono valere tantissimo anche quando ci troviamo a poche giornate dall’inizio della stagione. Sia nelle parti alte che nelle parti basse della classifica, mettere punti da parte può consentire di avvicinare l’obiettivo prefissato all’inizio della stagione, magari sudando di meno quando le partite sulle gambe diventano tante e la stanchezza può offuscare il giudizio dei giocatori in campo.

Ed ecco perchè oggi è possibile aspettarsi una partita più che combattuta, quella tra Atalanta ed Udinese. Due squadre che vivono momento diversi, ma soprattutto vivono condizioni di classifica diametralmente opposte. Da una parte la Dea, ovviamente, lotta per arrivare in alto e provare a strappare ancora un posto Champions. Il compito è assai arduo, considerando che oltre alle milanesi e la Juventus quest’anno si sono candidate anche Roma, Lazio e Napoli.

Dall’altra parte l’Udinese punta ad una salvezza tranquilla, e l’avvio di stagione sembrava stesse portando verso una direzione proficua in tal senso. Poi qualche inciampo, un paio di partite storte e la squadra di Gotti si è ritrovata a navigare addirittura a ridosso della zona retrocessione. Ecco perchè, ad oggi, la compagine friulana ha bisogno di punti per non rischiare di rimanere ulteriormente impantanata.

Atalanta-Udinese, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Scalvini, Zuccon, Oliveri, G. Pezzella, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger; Pussetto, Beto. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Santurro, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Jajalo, Udogie, Soppy, Forestieri, Samarzdic, Success.