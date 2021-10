Mourinho, nuovo “castigo” per il disastro norvegese

La brutta sconfitta in Norvegia ha lasciato grosse scorie e Mourinho ‘punisce’ i colpevoli. Contro il Napoli solo tribuna per Kumbulla.

In casa Roma sono ‘acque agitate’ per Josè Mourinho ed in generale per la società giallorossa. Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa ed è apparso ancora molto arrabbiato per la prestazione di giovedi sera del club giallorosso, crollato con un clamoroso 1-6 contro i norvegesi del Bodo Glimt.

Il tecnico portoghese ha inviato pesanti frecciate in conferenza alla società chiarendo l’inadeguatezza di alcune riserve della propria squadra, poco pronte per una società come la Roma. Tra i principali colpevoli della sfida di Conference League c’è il giovane difensore albanese Marash Kumbulla.

Roma, c’è la ‘punizione’ di Mourinho

Mourinho non ha dimenticato la trasferta nordica ed ha deciso di punire uno dei colpevoli principali della disfatta in Norvegia. Secondo quanto riporta Sky Sport il tecnico portoghese ha deciso di mandare direttamente in tribuna Kumbulla.

Nonostante una ‘coperta’ non certo lunghissima nel reparto difensivo Mourinho ha deciso di punire il calciatore e magari mandare un avviso alla società.