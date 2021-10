Lazio, brutto ko e Sarri indispettito: arriva la decisione del club

Le parole di Sarri dopo la dura sconfitta inferta alla Lazio dal Verona: spunta l’idea del ritiro, ecco le parole del mister.

L’intero gruppo della Lazio ha trascorso circa un’ora chiuso nello spogliatoio con l’allenatore Maurizio Sarri dopo il brutto ko inflitto dal Verona. La partita è terminata infatti con un sonoro 4-1, perciò il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa della prestazione e della mentalità dei suoi. Il provvedimento preso per rimediare il prima possibile a questa situazione è quello del ritiro a Formello. Ecco allora quali sono state le parole di Sarri.

Le parole di Sarri e di Immobile: la scelta del ritiro per la Lazio

Così è intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta subita dalla Lazio contro il Verona, Maurizio Sarri: “Ci siamo sciolti come neve al sole. C’erano i presupposti per tornare in gara. Stiamo mostrando grandi limiti a livello di continuità, una squadra non può vincere con Roma e Inter e poi perdere a Bologna e a Verona con tutto il rispetto per gli avversari. È un’analisi da fare a livello collettivo e individuale. La faremo noi come staff e infatti si sta parlando con Tare di andare in ritiro per cercare di capire cosa c’è nella testa di tutti“.

La conferma sull’idea di procedere con il ritiro a Formello per l’intera squadra è invece arrivata da Ciro Immobile, capitano dei biancocelesti. Il centravanti della Lazio ha infatti affermato: “La società ha deciso per il ritiro, quindi questo tempo lo sfrutteremo insieme“.