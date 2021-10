Il surreale e bellissimo gesto di Solskjaer dopo l’umiliazione col Liverpool

Lo 0-5 rimediato in casa contro il Liverpool è stata un’umiliazione, ma il gesto di Solskjaer sorprende tutti i tifosi: il video

Un’umiliazione, senza se e senza ma: il Manchester United viene tritato e surclassato dal Liverpool di Jurgen Klopp, con uno 0-5 che ha fatto tremare le mura di Old Trafford. I Red Devils, mai come quest’oggi, sono apparsi una categoria inferiore agli storici rivali, seppur l’ultima campagna acquisti aveva fatto preconizzare ai tanti tifosi dello United un ritorno dei fasti che furono. E invece, la squadra continua a zoppicare.

“È stato il giorno più buio da quando sono allenatore”, ha commentato Ole Gunnar Solskjaer nella conferenza post-partita. Parole che il tecnico dei Red Devils ha faticato a trovare, seppur non abbia risparmiato una ‘piccola’ tirata d’orecchie alle sue stelle: “Non siamo stati bravi abbastanza, sia a livello individuale che collettivo. La nostra prestazione è stata totalmente sotto la sufficienza”.

Even after – in his own words – being at “rock bottom” today, Ole Gunnar Solskjaer is still outside signing autographs at Old Trafford pic.twitter.com/MITrCg4Yzt

— Rob Harris (@RobHarris) October 24, 2021