Caos Barcellona, il bellissimo ‘gesto’ di Ancelotti verso Koeman

Il Barcellona continua ad ‘affogare’ nella crisi Koeman: in conferenza stampa, arriva il bellissimo gesto di Ancelotti

La sconfitta opaca nel ‘Clásico’ è stata soltanto l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso (crepato) del Barcellona. Ormai, la gestione Koeman è sulla graticola, al centro della critica per uno dei momenti più bassi ed umilianti della storia recente dei blaugrana.

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il tecnico olandese era stato letteralmente assediato dai tifosi catalani, all’interno del Camp Nou. E gli attestati di vicinanza non gli sono certo mancati.

In particolare, anche dall’altra sponda della Liga: “Dopo la sconfitta, Carlo mi ha incoraggiato. Sa bene cosa significa essere sotto pressione in club come questi”, ha dichiarato lo stesso Koeman in conferenza stampa, sul collega Ancelotti.

Ancelotti difende Koeman: “Non si può tollerare la maleducazione, ci vuole rispetto”

Di qui, lo stesso Ancelotti ha commentato in conferenza stampa il caos in seno al Barcellona, che sta inghiottendo il suo omologo Koeman: “Assalti del genere non dovrebbero mai succedere, è una cosa fastidiosa. Non si può e non si deve tollerare la maleducazione. Ronald ha ragione quando sostiene che c’è un problema sociale, non solo del calcio. Qui si sta mancando di rispetto per la persona, non per l’allenatore. E se si manca di rispetto alla persona vuol dire che la stessa società ha un problema”.