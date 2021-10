“Posso soddisfare le richieste”: sorpresa Insigne, può inserirsi un altro club

Insigne, il rinnovo con il Napoli tarda ad arrivare. Rivelazione di calciomercato: la Roma potrebbe soddisfare le sue richieste economiche.

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è la questione più spinosa in casa Napoli. Gli azzurri, concentrati sul campionato e sull’Europa League, cercano di scacciare via le questioni extra campo. Anche lo stesso capitano azzurro, più volte interrogato sul proprio futuro, ha ammesso di non pensare alla trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis e di aver delegato il tutto al suo agente, Vincenzo Pisacane. Le ultime novità di calciomercato, però, rischiano di cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne in bilico: spunta la Roma

In estate è impazzito il toto-squadra. Inter e Lazio sono stati i club più accostati al calciatore della SSC Napoli. Soprattutto la Lazio, forte del rapporto di Insigne con Sarri ed Immobile, è stato il club indicato come meta più probabile del numero 24.

Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto questa sera a ‘Televomero’, durante la trasmissione ‘Goal Show’, rivelando un retroscena inedito. Ecco quanto dichiarato: “Occhio alla Roma. Insigne è molto stimato. L’anno prossimo la Roma, anche dal punto di vista tattico, potrebbe aver bisogno di uno come lui. Poi, il club giallorosso può soddisfare le sue richieste economiche. L’Inter non è in corsa, ci ha pensato ma poi ha virato su Correa“.