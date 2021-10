Alle 18.30 spazio al primo dei due anticipi di questo martedì di Serie A. Scendono in campo Spezia e Genoa.

In fondo alla classifica già si mettono in palio punti importanti. Spezia e Genoa si affrontano alle 18.30 per provare a dare uno scossone alla propria stagione, possibilmente arrivando cosi a mettere in piedi una partita che possa dare loro modo di portare a casa la vittoria.

Entrambe, va detto, arrivano da due sconfitte ed anche per questo c’è la volontà di rimettersi bene in carreggiata. Il Genoa arriva dalla debacle contro il Torino, sconfitta che pesa tanto anche sotto il punto di vista emotivo. Il Grifone ha bisogno di riprendersi anche i propri tifosi, e questo lo si può fare solo attraverso i risultati.

Dall’altra parte lo Spezia ha trovato la sconfitta contro la Sampdoria. La squadra ligure ha voglia di restare in Serie A, ma serve mettere in modo la squadra. Servono vittorie, punti che possano consentire ai bianconeri quanto meno di lasciare la zona rossa della classifica, o tenerla a debita distanza.

Spezia-Genoa, le formazioni ufficiali