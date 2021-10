Supercoppa Italia, Inter e Juventus a San Siro ma fa ‘festa’ il Napoli

La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si disputerà il 5 gennaio a San Siro: il Napoli contento, contro i bianconeri riavrà gli africani

La Supercoppa Italiana resta in Italia. Niente Arabia Saudita dunque. Dopo l’edizione al Mapei Stadium, la prossima si disputerà salvo colpi di scena a Milano, allo stadio San Siro. A riportarlo è stata ‘La Gazzetta dello Sport’ che ha aggiunto anche la possibile data del derby d’Italia tra Inter e Juventus.

Supercoppa Italia: Inter e Juventus in campo il 5 gennaio a San Siro, ringrazia anche il Napoli di Spalletti

La sfida tra le due squadre, vincitrici rispettivamente del campionato e della Coppa Italia, dovrebbe giocarsi il prossimo 5 gennaio. Si attendono a questo punto delle conferme. L’ipotesi di un ritorno in Arabia Saudita sembra quindi per il momento scartata. Ciò potrebbe avvenire nella prossima edizione del trofeo. Questo perché gli arabi non hanno esercitato l’opzione per far disputare anche l’ultima edizione della Supercoppa Italiana rimanente da contratto. Per questo motivo, la Lega Serie A potrà decidere in autonomia la sede e la data della sfida, che non si giocherà il 22 dicembre come inizialmente pensato ma il prossimo 5 gennaio. Questo significherebbe il rinvio di Bologna-Inter e Juventus-Napoli. Le due gare non verrebbero recuperate a stretto giro visto il calendario fitto di impegni, poiché a gennaio le big entreranno pure in corsa in Coppa Italia.

Lo spostamento della sfida, come riferito invece da ‘La Repubblica’ consentirà al Napoli di recuperare i calciatori africani impegnati in Coppa d’Africa per il match contro la Juventus.

Il valore del prossimo derby d’Italia sarà comunque alto poiché le due squadre si disputeranno un trofeo. Il clima, dopo l’ultimo confronto di domenica sera, si preannuncia infuocato viste le polemiche generate dal calcio di rigore assegnato alla Juventus per il contatto tra Dumfries e Alex Sandro. Episodio che ha consentito ai bianconeri di Allegri di raggiungere l’1-1 con cui si è conclusa la sfida.