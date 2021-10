“A fine campionato…”: il duro ragionamento di Allegri dopo il Sassuolo

Allegri ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ dopo la sconfitta subita dalla Juventus contro il Sassuolo: queste le dichiarazioni.

Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta a cui ha dovuto arrendersi la Juventus, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’. La gara non è andata come il tecnico bianconero avrebbe voluto. Il contropiede finale non ha lasciato scampo ai suoi, che si sono dovuti arrendere al risultato finale di 1-2: “Non bisognava assolutamente prendere il gol del 2-1. Bisognava giocare con più lucidità, poi ci sono partite che se non le vinci, non puoi perderle, perché comunque venivi da una striscia positiva”.

Juventus-Sassuolo, Allegri è sicuro: “Dobbiamo migliorare, a fine campionato…”

Massimiliano Allegri ha poi proseguito nel discorso, affermando: “In questo momento parlare di obiettivi, parlare di quello che è successo… In questo momento bisogna lavorare sugli errori che facciamo, la gestione delle partite, i momenti. Non possiamo l’ultimo minuto, gli ultimi 30 secondi andare avanti, tutti avanti e lasciare il contropiede”.

“Su questo – ha affermato convinto il tecnico bianconero – bisogna capire i momenti e lavorarci, perché il campionato è lungo, il punto ora non sembrava niente ma a fine campionato sarà importante, su questo bisogna sicuramente migliorare“