Tutto pronto per il fischio di inizio di Sampdoria-Atalanta, match della decima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 18:30.

Sta per iniziare Sampdoria-Atalanta, gara della decima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/2022. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, i blucerchiati di Roberto D’Aversa ospitano i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea non sarà in panchina poiché squalificato. Molte le defezioni per la squadra ospite che dovrà fare a meno di Toloi, Djimsiti, Demiral, Gosens, Hateboer e Pessina. I padroni di casa, dunque, puntano alla vittoria per ritrovare l’entusiasmo e consolidare la striscia positiva dopo la vittoria contro lo Spezia nell’ultimo turno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria-Atalanta, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Depaoli, Yoshida, O. Colley, Augello; Ekdal, Silva; Candreva, Gabbiadini, Askildsen; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru, Trimboli, Verre, Caputo, Ciervo, Torregrossa.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan ha il ‘segreto’ per lo Scudetto ed è sotto il naso di tutti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini (squalificato), in panchina Gritti. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Scalvini, G. Pezzella, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel.