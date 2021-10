“Donnarumma e Jorginho, brutte notizie”: Pallone d’Oro, lo ‘spoiler’ diventa virale

Brutte notizie per gli italiani Donnarumma e Jorginho: lo ‘spoiler’ per il Pallone d’Oro diventa virale e mostra il prossimo vincitore

Ah, gli spoiler. Tanto virali quanto temuti. E poco importa riguardino la vostra serie TV preferita, il film che tanto aspettavate o la classifica finale del prossimo Pallone d’Oro. Quando arrivano, lo fanno in maniera puntuale e riescono sempre a trovare la strada per la vostra attenzione. Soprattutto attraverso i social, ormai vero e proprio campo minato per gli amanti delle differite.

Chissà se un piccolo salto dalla sedia, dunque, l’avranno avuto anche Donnarumma e Jorginho. No, non per il finale di ‘Squid Game’ o che altro. Bensì per la graduatoria del prossimo Pallone d’Oro che starebbe girando, in maniera del tutto incontrollata, sui social di tutto il mondo. E che è diventata subito virale nel giro di pochissime ore.

Nulla da fare per Donnarumma e Jorginho: lo ‘spoiler’ incorona Lewandowski

Lo scatto (presumibilmente ‘rubato’ a ‘France Football’) ritrarrebbe la graduatoria ufficiale del prossimo Pallone d’Oro. E stando allo spoiler sui social, il vincitore corrisponderebbe al nome di Robert Lewandowski (con ben 627 voti!). Subito dietro, Leo Messi e Karim Benzema a completare il podio.

Il pluricampione d’Europa, Jorginho, invece, comparirebbe soltanto alla quinta posizione, alle spalle di Momo Salah alla quarta e avanti di uno scalino al sesto Kylian Mbappé. A chiudere la top 10, poi, ci sarebbero Kanté, Haaland, Cristiano Ronaldo e De Bruyne, in quest’ordine. E appena fuori, solo all’undicesimo posto, ci sarebbe il miglior giocatore dello scorso Europeo, Gianluigi Donnarumma.