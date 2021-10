Juventus, Dybala sta per firmare: spunta l’indizio decisivo

Paulo Dybala vuole riprendersi la Juve dopo il gol all’Inter. Intanto è ad un passo dalla firma per il rinnovo di contratto

Undici metri per ritrovare il gol e pochi passi ancora per la firma sul rinnovo di contratto. Paulo Dybala vuole riprendersi la Juve, ora che è tornato spera di non fermarsi più e di ritrovare spazio. Allegri, con cui ha un ottimo rapporto, punterà su di lui, vuole la Joya al centro dell’attacco bianconero, confida nel talento dell’argentino per avvicinarsi alla vetta della classifica ora distante tredici punti in attesa della sfida al Sassuolo.

Dybala, le ultime sul rinnovo L’attaccante della Juventus attende novità sul rinnovo che potrebbe essere definito a breve, l’ulteriore indizio arriva dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ che a tal proposito scrive: “Nei prossimi giorni è atteso Jorge Antun di nuovo in Italia per completare gli ultimi passaggi, venerdì in occasione dell’assemblea degli azionisti potrebbe pure arrivare l’incoronazione di Andrea Agnelli dopo quelle già incassate pubblicamente dagli altri vertici bianconeri”.

In attesa di novità, Dybala si concentra sul campo, vuole recuperare terreno, segnare senza mai fermarsi, rendere di nuovo grande la Juventus dopo averlo fatto per diversi mesi prima del buio. All’età di 27 anni, la Joya vuole tornare ad essere protagonista. Presto anche col rinnovo in tasca.