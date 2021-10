“Non riesce a farlo”: Ravanelli bacchetta l’attaccante della Juventus

L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha effettuato diverse critiche verso la squadra ed in particolare verso Morata.

La brutta sconfitta contro il Sassuolo ha generato diverse polemiche in casa Juve. Gli addetti ai lavori ed i social hanno ‘strapazzato’ il club bianconero ed alcuni calciatori e uno dei più criticati è senza dubbio è il centravanti spagnolo Alvaro Morata. Anche uno storico ex attaccante come Fabrizio Ravanelli ha criticato questa sera il calciatore.

Intervenuto ai microfoni di Juventus Tv Ravanelli ha criticato aspramente l’attaccante iberico dichiarando: “Alvaro non era nella sua miglior serata, Morata gioca troppo spesso dietro l’avversario. Lui non riesce mai ad anticipare l’avversario sul primo gol, è li che si fanno i gol”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Non solo Morata, Ravanelli ne ha anche per altri bianconeri

Ravanelli ha criticato Morata, ma non solo. L’ex centravanti ha avuto parole dure per diversi componenti della formazione guidata da Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni:

LEGGI ANCHE >>> Inter, che spavento in campo: Barella in lacrime e arriva il rosso

“Non solo Alvaro, anche Adrien Rabiot non ha brillato e possiamo dire che non è stata una delle sue miglior serate in bianconero”.