La riflessione che può portare Gattuso in panchina

Il Newcastle non ha ancora individuato il sostituto di Bruce: sfumato Conte, in stand-by la trattativa con Fonseca. Occhio a Gattuso.

Steve Bruce, ormai, rappresenta il passato. Il “nuovo” Newcastle, acquistato nelle scorse settimane dal Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita, da ormai qualche giorno ha avviato il casting per individuare il sostituto dell’allenatore dimessosi a causa delle troppe pressioni ricevute. Sfumato Antonio Conte, in contatto con il Manchester United dove andrebbe a prendere il posto del traballante Ole Gunnar Solskjaer, il club aveva pensato a Paulo Fonseca tuttavia la trattativa è da considerare in stand-by.

Newcastle, in stand-by la trattativa con Fonseca: spunta Gattuso

Non per colpa dell’allenatore, che freme dalla voglia di poter mettersi alla prova in un contesto competitivo quale la Premier League. A congelare i rapporti è stata la società non ancora convinta, come racconta il ‘Chronicle’, di puntare subito sull’ex Roma e Shakhtar Donetsk. Le altre opzioni in piedi sono quelle di Frank Lampard e Steven Gerrard. Occhio, inoltre, a Gennaio Gattuso: stando a quanto riferito dal giornalista Fabio Santini alla trasmissione televisiva ‘7Gold’, l’allenatore sarebbe in contatto con il Newcastle e sembra disposto anche ad accettare un ruolo da traghettatore fino a fine stagione.

Chi invece si è tirato fuori dalla corsa Erik Ten Hag, non intenzionato a lasciare l’Ajax. “Quando ho prolungato il mio contratto, ho detto: ‘Penso che abbiamo una squadra che possiamo sviluppare, vogliamo infastidire le migliori squadre europee’. E siamo sulla strada giusta”. Resta quindi da vedere chi siederà sulla panchina bianconera”. Nel frattempo, per il mercato di gennaio si pensa alla coppia della Juventus Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.