Tutte le probabili formazioni della 10^ giornata di Serie A. Si riparte dopo il successo della Salernitana contro il Venezia, il pareggio tra Spezia-Genoa e il successo del Milan contro il Torino

Tutto pronto per il proseguimento della 10^ giornata di campionato. Vittoria in rimonta della Salernitana contro il Venezia, decide il gol di Schiavone. Pareggio tra Spezia-Genoa, mentre il Milan prosegue la sua serie positiva con la vittoria per 1-0 contro il Torino (gol di Giroud). Oggi sarà il turno, tra le tante, di Juventus-Sassuolo e Empoli-Inter.

Probabili formazioni 10^ giornata Serie A

Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Sampdoria-Atalanta

SAMPDORIA (4-4-2): Depaoli, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Askildsen; Quagliarella, Caputo.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; Freuler, de Roon; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

Udinese-Verona

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Beto.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Cecherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Pereiro, Grassi, Marin, Deiola; Keita, Joao Pedro.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Empoli-Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Sanchez.

Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Saponara, Vlahovic, Gonzalez.

Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Mertens.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Barrow.

Infortunati Serie A 10^ giornata: fuori Kean e Bernardeschi

Brutte notizie per Allegri, il quale dovrà fare a meno di Bernardeschi, fermo ai box per un problema alla spalla. Forfait anche Kean, recuperato Rabiot. La Roma potrà contare su Abraham e Mkhitaryan, mentre la Sampdoria dovrà fare a meno di Augello per motivi familiare. Al suo posto chance dal primo minuto per Murru.