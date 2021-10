Recupero importante per il Milan di Pioli: Brahim Diaz è risultato negativo all’ultimo tampone, salterà il Torino ma ci sarà con la Roma

Una buona notizia per il Milan. E la conquista del primo posto in virtù del pareggio del Napoli nella trasferta con la Roma non c’entra nulla. I rossoneri recuperano una partita fondamentale. Brahim Diaz, infatti, ha dato esito negativo all’ultimo tampone al quale si è sottoposto. Il trequartista spagnolo in questa stagione è stato un elemento molto importante nello scacchiere tattico di Stefano Pioli che adesso conta le ore per poterlo riabbracciare.

Milan, buona notizia per Pioli: Brahim Diaz è negativo: lo spagnolo tornerà nella delicata sfida con la Roma

La notizia è stata data direttamente dalla società rossonera attraverso un laconico comunicato in cui è stato specificato che il calciatore è risultato negativo al tampone realizzato. Ora Brahim Diaz dovrà seguire gli ulteriori passaggi previsti dal protocollo sanitario sottoscritto tra Figc e CTS (comitato tecnico scientifico) prima di tornare in campo. In particolare, dovrà superare la visita medica per l’idoneità sportiva. Il trequartista spagnolo che dunque può abbandonare l’isolamento al quale è stato costretto in ragione del Covid-19, tornerà disponibile a partire dai prossimi giorni mentre salterà il match di questa sera tra i rossoneri e il Torino. Sarà la terza gara che il calciatore di proprietà del Real Madrid si perderà a causa del contagio tuttavia Stefano Pioli può tirare un grosso sospiro di sollievo poiché lo riavrà a disposizione nel big match di domenica contro la Roma.

Fino a questo momento, Diaz – risultato positivo undici giorni fa (era il 15 ottobre quando è stato isolato per via del contagio) – ha firmato tre gol in sette partite di campionato, risultando molto prezioso sulla trequarti del Milan. Lo spagnolo ha segnato pure un inutile gol in Champions League all’esordio, nella sfida dell’Anfield contro il Liverpool in cui i rossoneri sono stati sconfitti per 3-2 al termine di una buona partita.