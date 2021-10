Il Rayo dei miracoli sfida il Barça: il duello è anche in porta

Il Rayo Vallecano di Iraola è pronto a sfidare il Barcellona di Koeman: occhio al duello tra i pali, tra Ter Stegen e Dimitrievski

Fermo al nono posto in classifica e pronto ad essere ospite del Rayo Vallecano, il Barcellona vuole reagire al caos generatosi dopo la sconfitta nel ‘Clásico’. Battere gli uomini di Iraola, però, sarà impresa tutt’altro che facile: i biancorossi sono tra le vere sorprese di questa Liga, una mina vagante che può far affidamento su giovani di talento e volti (stra)noti del calcio mondiale, come quello di Radamel Falcao.

Soprattutto, una formazione che può far affidamento su un portiere di assoluto rendimento, come Stole Dimitrievski. Il classe 1993 ha una media di 1.2 gol incassati a partita ed è attualmente secondo nella classifica per il Trofeo Zamora (assegnato al termine della stagione, al miglior portiere della Liga per reti subite-partite giocate), dietro solo all’ex Milan Diego Lopez (adesso in forze all’Espanyol).

Complice anche le assenze di inizio stagione, invece, il catalano Ter Stegen è ancora molto indietro nella classifica di categoria. Seppur resti una delle pochissime conferme del Barcellona di Koeman, il tedesco dovrà serrare i ranghi della propria porta per risalire la china del Trofeo Zamora.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Donnarumma e Jorginho, brutte notizie”: Pallone d’Oro, lo ‘spoiler’ diventa virale

Dimitrievski e il Rayo sfidano il Barcellona: “Vogliamo continuare così”

Intanto, Dimitrievski si dice prontissimo per affrontare il Barcellona, quest’oggi alle 19.00: “Qui al Rayo stiamo vivendo tutti un grandissimo anno, vogliamo continuare su questa strada e ci impegneremo al massimo per farlo. Siamo una squadra che può raccogliere molto e che può competere con chiunque. Giocheremo consapevoli delle nostre armi, anche contro squadre come Barcellona o Real Madrid. Tra le mura di Vallecas sentiamo la spinta dei nostri tifosi e della nostra gente, questo ci aiuta davvero molto”.