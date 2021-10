Troppe polemiche: la Supercoppa Inter-Juventus cambia ancora data

Niente più 5 gennaio: la Supercoppa Inter-Juventus sarà disputata una settimana più tardi per evitare lo slittamento delle gare di campionato

Si ricambia. La Supercoppa italiana non ha ancora una data ufficiale ma il balletto delle indiscrezioni continua. Dopo che è saltata la disputa di Inter-Juventus in Arabia Saudita (si parlava del 22 dicembre), ecco che anche il 5 gennaio non sarà il giorno fatidico. Lo riferisce il ‘Corriere della Sera’ spiegando come la Lega abbia preferito decidere per un’altra data, evitando così lo spostamento delle partite di campionato, su tutte Juventus-Napoli. Proprio l’eventualità di far slittare questa partita aveva dato il là a tante polemiche tra i tifosi, considerato che la squadra di Spalletti in caso di rinvio avrebbe potuto riavere i calciatori impegnati in coppa d’Africa (Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas).

Supercoppa Italiana, nuova data per Inter-Juventus

Ecco allora un nuovo cambiamento che presto potrebbe diventare ufficiale. Stabilito che il match che assegnerà il primo trofeo del 2021/2022 si disputerà a Milano, la data giusta potrebbe essere quella del 12 gennaio, slot riservato nel calendario alla coppa Italia.

Queste le indicazioni che arrivano dalla Lega e che potrebbero essere ufficializzate nel giro di un paio di settimane. In questo modo si riuscirebbe ad evitare lo slittamento di Juventus-Napoli (ma anche Bologna-Inter con Milan-Roma che avrebbe un problema logistico da valutare) e le polemiche che già si erano alzate. Decisione presa quindi con il derby d’Italia che si disputerà (salvo nuovi ribaltoni) il prossimo 12 gennaio a San Siro.