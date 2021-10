“Mai come Buffon”: l’inaspettato ragionamento di Chiellini

Chiellini, tramite il proprio profilo di ‘LinkedIN’, ha parlato della Juventus ma anche del suo ex compagno di squadra Buffon.

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato del club bianconero in un discorso articolato e dettagliato fatto tramite il proprio profilo ‘LinkedIN’. Ma non solo. Il discorso del bianconero è, infatti, poi ricaduto sul suo ex compagno e bandiera della Juve per tanti anni, ovvero Gianluigi Buffon. Il ragionamento rivelato sulla figura del portiere ha stupito ed è apparso quasi inaspettato: “Ognuno deve essere se stesso: non si può copiare, anche se faccio un esempio con Buffon, non sarò mai come lui“.

Juventus, le parole di Chiellini: “Buffon? Non sarò mai come lui”

Ecco dunque qual è stato il ragionamento completo di Giorgio Chiellini: “Provare a copiare Buffon toglie leadership e credibilità. Quello che si fa, lo si fa tutti i giorni, dando l’esempio agli altri. La cosa principale è essere se stessi: non tutti possono esserlo ma non vuol dire che non puoi essere importante. All’interno delle gerarchie, ognuno è importante. Porta qualcosa di diverso, altrimenti il gruppo non è così forte”.

“C’è chi – continua Chiellini – è più in vista, chi meno, ma sono comunque importanti. Penso a una squadra: siamo 25, multiculturali, età e luoghi diversi, oltre agli status sociali, siamo un miscuglio difficile da unire ed è importante il capocannoniere come il terzo portiere. Quello che gioca 10 partite e chi gioca 40. Trovare un equilibrio è fondamentale, bisogna dare qualcosa per aiutare la squadra”.