Ancora decisivo a 43 anni: Buffon sorprende e salva il Parma

In campo in Serie B con il suo Parma, Gianluigi Buffon è ancora protagonista. L’ex Juve ha parato un calcio di rigore agli avversari.

Quando parliamo di Gianluigi Buffon discutiamo di uno dei portieri più forti della storia del calcio (se non il migliore) ed il portiere italiano è ancora in campo nonostante i suoi 43 anni. Il portiere è ora il portiere titolare del Parma, in Serie B, nel club dove è nato il suo mito.

Ancora una volta l’ex estremo difensore della Juventus e del Psg risulta decisivo con il suo Parma impegnato in un importante sfida, in casa del Cittadella. Il portiere dei ducali ha parato un calcio di rigore dopo soli dodici minuti al giovane attaccante avversario Mirko Antonucci.

Parma, parata fondamentale per Buffon

Il giovanissimo Antonucci, giovane talento di scuola Roma, si è lasciato ipnotizzare dall’estremo portiere ducale che ha parato il tiro indirizzato all’angolo basso alla sinistra del portiere.

Il primo tempo si è concluso con il risultato di 1 a 0 per il Parma, in vantaggio in trasferta grazie alla rete di Franco Vazquez.