La Juve vuole rilanciarsi in grande: “Incontro con l’agente del top player”

Dopo le ultime difficoltà in campionato la Juve è pronta a riprendersi e intanto per giugno sogna il ritorno di Paul Pogba.

In casa Juve gli ultimi risultati in campionato destano grande preoccupazione. La sconfitta in casa contro il Sassuolo ha allontanato ulteriormente il primo posto del Milan e la situazione per la squadra di Allegri è tutt’altro che rosea. La società bianconera è già al lavoro in vista della prossima stagione.

Uno degli obiettivi principali del club bianconero è una ‘vecchia conoscenza’ dei tifosi, ovvero il centrocampista francese Paul Pogba. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno e sia Allegri che la società vorrebbero un suo clamoroso ritorno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, pronto un incontro con Raiola per Pogba

Secondo quanto riporta The Express la dirigenza bianconera avrebbe già pianificato un incontro per gli inizi di Novembre con Mino Raiola, noto agente del calciatore e vorrebbe provare il grande colpo.

LEGGI ANCHE >>> Inter, dopo Lautaro il club è pronto a blindare un altro punto fermo

Il club potrebbe provare a ridurre le richieste di maxi ingaggio per il francese approfittando del Decreto Crescita e più che del Manchester United la società bianconera dovrà stare attenta al forcing di Psg e Real Madrid, entrambe da tempo sul giocatore.