Inter, dopo Lautaro il club è pronto a blindare un altro punto fermo

In casa Inter nelle prossime settimane ci sarà un altro rinnovo dopo quello di Lautaro Martinez. Marotta prolungherà fino al 2025.

L’Inter ieri sera ha sconfitto l‘Empoli per 0-2 grazie alle reti segnate da D’Ambrosio e da di Dimarco. I nerazzurri con questa vittoria, meritata, hanno rafforzato la terza posizione in classifica e sono rimasti sulla scia sia del Milan che del Napoli. Oggi è stato un altro giorno positivo per gli interisti, visto che è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Lautaro.

L’attaccante argentino ha prolungato il contratto con l‘Inter fino al 2026 e percepirà, secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, circa sei milioni di euro a stagione. Il giocatore ha così commentato il rinnovo: “Sono felice di restare così a lungo”. Nelle prossime settimane ci potrebbe essere un altro rinnovo in casa nerazzurra.

Inter, Beppe Marotta rinnoverà il contratto con l’Inter fino al 2025

Come quanto riportato dal giornalista ‘Fabrizio Biasin’, l’Inter ha raggiunto l’accordo per rinnovare anche il contratto di Beppe Marotta che prolungherà fino al 2025. Non c’è fretta per l’ufficialità, visto che l’annuncio potrebbe arrivare anche nelle prossime settimane. L’amministratore delegato in giornata ha rilasciato queste dichiarazioni al momento dell’approvazione del bilancio dell’Inter:

“Lo Scudetto dell’anno scorso ha rappresentato il coronamento di un lavoro eccezionale. Pe questa stagione abbiamo l’obiettivo di unire una politica di riduzione di costi e il mantenimento della competività sportiva. Sappiamo che sarà difficile, ma noi vogliamo difendere con orgoglio lo Scudetto puntato sulle nostre maglie”.