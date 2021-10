Qual è il vero ruolo di Chiesa nella Juventus di Allegri

Continuano i punti interrogativi sul ruolo di Chiesa nella nuova Juve di Allegri. Da seconda punta a esterno destro, poi schierato nuovamente in posizione di esterno sinistro. Qual è il vero ruolo scelto da Allegri per l’esterno offensivo bianconero?

Massimiliano Allegri, come noto, punterà con forte decisione sul 4-4-2, ma anche sul 4-3-3. Tutto dipenderà dai nuovi esperimenti che il tecnico bianconero deciderà di portare avanti nel corso del campionato. Focus sul ruolo di Chiesa, schierato inizialmente sia nel ruolo di esterno destro nel 4-4-3 e 4-4-2, sia in quello di ala sinistra. Infine, l’ex viola ha ricoperto anche il ruolo di seconda punta.

Allegri, come confermato dalle prima conferenze stampa, ha sottolineato che Chiesa potrebbe rendere al massimo partendo da destra, in modo da sfruttare al 100% le sue caratteristiche nell’uno contro uno e tiro in porta. Non solo, il tecnico bianconero ha ammesso che l’ex Fiorentina potrebbe essere adattato anche in posizione di esterno di sinistro per cercare di sfruttare al meglio la sua capacità di rientrare e concludere verso la porta avversaria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il triplo ruolo di Chiesa nella Juventus di Allegri: avanza la posizione di esterno sinistro

Chiesa, durante l’indisponibilità di Morata e Dybala è stato schierato anche in posizione di seconda punta, ruolo che l’attaccante bianconero potrebbe ricoprire solamente in caso di stretta necessità.

LEGGI ANCHE >>> “Non bastano”: la difesa di Allegri è un attacco ai calciatori della Juventus

Allegri, considerate le ultime indiscrezioni, potrebbe decidere di puntare con forte decisione su Chiesa nel ruolo di esterno sinistro, un modo per cercare di far coesistere l’ex Fiorentina insieme a Cuadrado, quest’ultimo pronto a occupare il ruolo di ala destra.