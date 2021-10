Due acquisti a gennaio per evitare il tracollo: Allegri ha già deciso

Il mercato della Juventus di gennaio potrebbe entrare subito nel vivo dopo le chiare difficoltà bianconere in campionato. Andamento decisamente altalenante e già pronta la doppia richiesta di Allegri

Il passo falso contro il Sassuolo, il secondo ko casalingo della Juventus in campionato dopo quello contro l’Empoli, potrebbe spingere la dirigenza bianconera a valutare un ritorno immediato sul mercato già dalla prossima sessione invernale. Allegri avrebbe già avanzato la sua doppia richiesta. Tanti nomi sul taccuino del tecnico juventino, ma le caratteristiche tecnico-tattiche sarebbe già chiare e ben delineate.

Assalto a un centrocampista centrale capace di dettare i tempi di gioco, ma abile anche in fase d’interdizione e “lavoro sporco”. Allegri potrebbe puntare l’indice su un centrocampista muscolare, ma dotato di gamba e qualità in caso di passaggio sistematico al 4-3-3. Touchameni è il sogno nel cassetto dell’allenatore della Juve, ma serviranno circa 35-40 milioni di euro per convincere il Monaco a dire sì.

Il mercato della Juventus di gennaio è già nel vivo: occhio a Vlahovic

Non è escluso che la Juventus decida di anticipare alcune operazioni programmate per la prossima estate già dal mese di gennaio, ma tutto dipenderà dai bilanci e dalle strategie del ds Cherubini. Non solo Touchameni, la Juventus potrebbe affondare il tiro anche per Vlahovic.

La Fiorentina sarebbe propensa a una cessione immediata, un aspetto che eviterebbe alla Viola di ritrovarsi con un caso decisamente spinoso in vista della prossima estate a un anno dalla scadenza del contratto del centravanti serbo. La Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto della bilancia un’offerta da circa 45-50 milioni di euro o un possibile scambio con Kulusevski. Touchameni più Vlahovic: potrebbe essere questa la doppia pazza idea di Allegri per il mercato di gennaio dei bianconeri.