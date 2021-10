Mercato Milan, un solo acquisto a gennaio: si apre al doppio addio

Il mercato del Milan potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi mesi. Il club rossonero potrebbe valutare un nuovo affondo per l’arrivo di un centrocampista

Il Milan potrebbe decidere di puntare l’indice su un nuovo centrocampista in caso di macato accordo per il rinnovo di Kessie. La società rossonera potrebbe decidere di cedere fin da subito il centrocampista ivoriano in cambio di un’offerta da circa 20 milioni di euro. Un sacrificio che potrebbe consentire ai rossoneri di evitare di perdere il giocatore a costo zero.

Il futuro di Kessie, però, verrà svelato solamente a inizio gennaio, quando il giocatore avrà fatto chiarezza sulle sue intenzioni e sui nuovi possibile scenari. Non è escluso che Kessie possa decidere di aprire alla firma sul rinnovo, ma il Milan è già pronto per tutelarsi. Oltre al recente arrivo di Bakayoko, il Milan potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per un altro mediano. Occhio a Zakaria del Borussia M’Gladbach il quale piace particolarmente anche alla Roma.

Mercato Milan, possibile addio anche per Castillejo: il nuovo retroscena

Non è escluso che anche Castillejo possa valutare un addio immediato in vista dei prossimi mesi. L’esterno offensivo, poco utilizzato da Pioli, piace parecchio in Liga. Il Milan valuterà il da farsi, ma potrebbe sacrificare il giocatore di fronte a un’offerta decisamente vantaggiosa.

Il nodo del mercato rossonero, però, come detto, resta legato al futuro di Kessie. Il centrocampista scioglierà le riserve nel mese di dicembre o poco dopo.