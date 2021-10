Il Tapiro scatena Cassano: attacchi (e offese) a Zeman e Marotta

Antonio Cassano, al momento della consegna del suo diciassettesimo Tapiro d’Oro, ha parlato di Zeman e Marotta.

Anche da ex calciatore Antonio Cassano continua a scatenare polemiche. L’ex Roma e Real Madrid è ospite fisso al programma ‘Bobo Tv’ su Twitch, dove analizza sia la Serie A che l’andamento delle squader italiane nelle coppe europee. L’ultima polemica del barese rigurda le sue dichiarazioni su Totti: “Tra 20 anni sarà dimenticato”.

Zeman ha risposto a Cassano a ‘RAI RADIO 1’: “Si sbaglia. Totti è ancora il simbolo della Roma. Cassano sarà ricordato tra 20 anni solo a Bari“. Dopo questo battibecco con l’attuale tecnico del Foggia, l’ex giocatore ha ricevuto il suo diciassettesimo Tapiro d’Oro. Al momento della consegna ha rilasciato queste dichiarazioni:

Cassano: “Zeman parla dall’oltretomba. Marotta? E’ un incompetente”

“Zeman? Si è svegliato dall’oltretomba. Non ho mai invidiato nessuno: ho una famiglia stupenda, il grano l’ho fatto e gioco a padel. In Italia ci sono troppi leccaculo. Marotta? Deve ringranziare a me se è andato alla Juventus, perché i risulati che ha ottenuto con la Sampdoria se li sogna ancora la notte”.

Cassano ha poi concluso il suo intervento: “Marotta, per me, è un incompetente di calcio: non conosceva neanche i calciatori della Sampdoria. La sua unica dote è solo quella di essere un grande gestorie della stampa”. Questi non sono i primi attacchi di Cassano al dirigente dell‘Inter.