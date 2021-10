Inter, l’affare più atteso ora è ufficiale: arriva il comunicato

E’ arrivata l’ufficialità del rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. L’argentino ha prolungato il contratto fino al 2026.

L’Inter ha battuto 0-2 l’Empoli ieri sera grazie alle reti di D’Ambrosio e di Dimarco. I nerazzurri hanno ripreso la corsa dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio contro la Juventus. La squadra di Inzaghi ha vinto con merito il match del Castellani, ma i toscani hanno protestato per un contatto da rigore su Cutrone quando il risultato era di 0-1.

I nerazzurri hanno rafforzato la terza posizione e domenica affronteranno l’Udinese in casa. Non è stata un’estate facile per l’Inter, visto l’addio di Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku. Anche Lautaro Martinez ha avuto delle offerte, soprattutto dal Tottenham, ma l’argentino ha deciso di sposare la causa interista.

Inter, è ufficiale il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez

In questi minuti è arrivata una notizia che non può non far piacere ai tifosi nerazzurri, ovvero il rinnovo di Lautaro Martinez. Come quanto comunicato dalla stessa Inter, l’attaccante ha prolungato il contratto fino al 2026. Il calciatore, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, percepirà sei milioni di euro a stagione. All’interno del contratto non è prevista nessuna clausola rescissoria.

Sia Lautaro che Dzeko hanno incominciato benissimo la stagione. Se l’ex Roma ha segnato già 8 gol tra campionato e Champions, l’argentino ha realizzato 5 gol. Il ‘Toro’ contro la Juventus non ha fornito una gran prestazione, ma il suo apporto sarà fondamentale per il proseguio della stagione interista.