“Se vuole andarsene, lo faccia!”: Ancelotti sbotta e apre le porte all’addio

Carlo Ancelotti ha parlato del futuro di Eden Hazard al Real Madrid. Il calciatore potrebbe essere insoddisfatto e decidere di partire anzitempo.

Quale sarà il futuro di Eden Hazard? Comincia a essere difficile delinearlo rispetto alla volontà del calciatore e ai margini attuali di movimento. Tuttavia, una prima e ferma presa di posizione c’è ed è quella di Carlo Ancelotti. L’allenatore del Real Madrid ha scelto la via più democratica possibile: non forzerà la permanenza dell’attaccante.

In vista della sfida contro l’Osasuna, in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto così su Eden Hazard: “La posizione di Hazard è chiara. Può giocare esterno nel 4-3-3 e attaccante o seconda punta nel 4-4-2. Il giocatore ora sta bene, si allena ed è pronto per giocare. Il suo problema è l’allenatore che gli preferisce altri calciatori. Questo può succedere in un top club come il Real Madrid”.

Per tale ragione, Ancelotti non chiude le porte a un futuro diverso per il belga. L’allenatore, infatti, non cambierà per lui le sue idee: “Non ho mai obbligato nessuno a restare qui. Se Hazard vuole andarsene, deve farlo. Non ho dubbi su questo. Vale per lui così come per gli altri”.