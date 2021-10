“Ci ha fatto perdere la Champions”: Juve, la spiegazione inattesa di Evra

L’ex calciatore della Juve Patrice Evra è tornato sulla sua esperienza in bianconero ricordando l’epilogo della finale di Champions.

Patrice Evra ricorda sempre con affetto la sua esperienza alla Juventus e più volte anche recentemente ha elogiato la squadra con il quale per anni ha dominato in Italia. L’ex terzino francese è impegnato recentemente anche come telecronista a DAZN e nel corso di un’intervista a Repubblica ha rivelato un retroscena.

Evra adora il calcio italiano, ma in un certo senso ha criticato i modi e gli allenamenti che si svolgono nel nostro paese.

Evra e la critica agli allenamenti alla Juve ed in Italia

Nel corso dell’intervista Patrice ha fatto interessanti considerazioni: “In Italia si allena troppo, se si trovasse l’equilibrio giusto le squadre italiane potrebbero spesso vincere o essere almeno più in corsa per la Champions League”.

Il francese prosegue: “Per me è un segno di insicurezza, alla Juve al mio primo anno ho perso la Champions in finale e sono convinto che quella coppa avremmo potuto vincerla se non fossimo arrivati cosi sfiniti mentalmente e fisicamente”.