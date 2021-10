La frase che Mihajlovic non avrebbe mai dovuto dire

Sinisa Mihajlovic ha cercato di stimolare i suoi, ma non c’è mai stata partita col Napoli. Torna in mentre una sua frase nel pre-gara

Non c’è mai stata partita, enorme il divario tecnico tra le due squadre. Il Napoli ha segnato tre gol al Bologna, senza subire quasi mai la pressione ospite, e avrebbe potuto realizzarne altri per la mole di gioco e le occasioni create. Sinisa Mihajlovic prima della partita era stato profetico: “Stasera ci sono tutti i presupposti per non farcela”.

Una frase che ha stupito a metà. L’allenatore del Bologna è stato sincero con se stesso e coi suoi tifosi, ha ricordato la forza del Napoli ‘anticipando’ quello che poi sarebbe accaduto. Una considerazione che, secondo qualcuno, poteva restare nel chiuso di uno spogliatoio o dei suoi pensieri, senza renderla pubblica.

Bologna, l’altra gioia di Mihajlovic

Se l’allenatore del Bologna torna a casa deluso per la sconfitta, sorriderà per la lieta notizia: è diventato nonno a poche ore dal fischio d’inizio, ha ricordato che quella del Maradona sarebbe stata – a prescindere – una giornata splendida che avrebbe ricordato per sempre.

Avrebbe voluto allegare al dolce ricordo del parto quello di un trionfo o di una partita senza ferite. I suoi calciatori ci hanno provato ma non sono riusciti a fargli un altro regalo. D’altronde, era già tutto previsto alla vigilia.